Feinsäuberlich nummeriert dank eines bunten Fähnchens ist nun jeder Hundehaufen am Boizenburger Hafen. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Mysteriöse Aktion in Boizenburg Unbekannte stecken bunte Fähnchen in stinkende Hundehaufen Von Sascha Nitsche | 06.01.2023, 13:31 Uhr

Es ist ein ständiges Problem in Boizenburg: Trotz vorhandener Hundetoiletten beseitigen einige Hundehalter die Hinterlassenschaftenihrer Vierbeiner nicht. Was will die Stadt dagegen unternehmen?