Erst hat Nils Oskamp (l.) die Geschichte seiner von Rechtsextremismus geprägten Jugend in eine Graphic Novel verpackt. Jetzt soll die Ausstellung hierzu auch auf dem Boizenburger Elbberg gegen Rechts wirken. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Kampf gegen Rechtsextremismus in Boizenburg Nils Oskamps „Drei Steine“ sind in ehemaliger KZ-Baracke auf dem Elbberg zu sehen Von Sascha Nitsche | 10.05.2023, 14:33 Uhr

In seiner Graphic Novel „Drei Steine“ erzählt der Mann aus NRW die Geschichte seiner Jugend in den 1980er Jahren, die in Dortmund-Dorstfeld beginnt und von Neonazis geprägt ist. Mit einer dazugehörigen Ausstellung sollen Heranwachsende für das Thema sensibilisiert werden.