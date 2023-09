Benefizaktion „Boizenburg läuft“ geht in die 2. Runde Von Tilo Röpcke | 03.09.2023, 07:32 Uhr Bei der Premiere der Benefizaktion „Boizenburg läuft“ gingen im vergangenen Jahr mehr als zweihundert Freizeitsportler für den guten Zweck an den Start. Das Organisationsteam hofft auch in diesem Jahr auf eine ähnlich große Beteiligung. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Am kommenden Sonnabend ist es endlich wieder soweit. Dann startet am Boizenburger Weidenschneck die 2. Auflage von „Boizenburg läuft“. Auch in diesem Jahr sollen wieder Spendengelder für die Instandsetzung der städtischen Spielplätze gesammelt werden.