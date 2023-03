Ob nun Kinderkleidung, Spielzeug, Schuhe oder Kinderwagen: Die Besucher des Flohmarktes in der Kita „Sonnenschein“ hatten am vergangenen Sonnabend die Qual der Wahl. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Flohmarkt „Rund ums Kind“ in Boizenburg Kinderkleidung, Spielzeug oder Schuhe finden ein neues Zuhause Von Tilo Röpcke | 12.03.2023, 09:44 Uhr

Auch wenn sich der Zuspruch beim mittlerweile 15. Flohmarkt in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Boizenburg im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie in Grenzen hielt, freut sich der organisierende Elternrat über gute Erlöse zugunsten der Kinder. Der Saisonauftakt der Sonntags-Börse in Wittenburg musste hingegen witterungsbedingt auf den 25. und 26. März verschoben werden.