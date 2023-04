Bis zum vergangenen Jahr zeichnete sich DJ Thomas Abraham (rechts) aus Hamburg für den „Schlagerfieber“ in Boizenburg verantwortlich. Dieses Jahr konnten die Verantwortlichen erstmalig DJ Basti Blond engagieren. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Party in der Sporthalle Boizenburg erneut im Schlagerfieber Von Tilo Röpcke | 02.04.2023, 11:31 Uhr

Die von Roland Walter und Uli Dronia ins Leben gerufene Party „Schlagerfieber“ in der Sporthalle Boizenburg gehört seit Jahren zu einer festen Größe. Am Sonnabend feierten Hunderte ausgelassen nach der Musik von Helene Fischer, Wolfgang Petry, Dieter Thomas Kuhn & Co.