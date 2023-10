Der Herbst ist da, die Blätter fallen. In jedem Jahr stellt das die Menschen in der Region vor die Frage: Wohin mit dem grünen beziehungsweise bunten und welkendem Laubabfall? Häufig fand man die Antwort in den Rauchzeichen von großen, qualmenden und brennendem Haufen.

Boizenburg hat tausende Bäume

In Boizenburg soll das nicht so sein. Hier regelt die Straßenreinigungssatzung der Stadt unter anderem die Entsorgung von Laub, das von Bäumen anfällt, die auf öffentlichen Flächen stehen. Bei über 6000 städtischen Bäumen kann da mitunter ganz schön viel anfallen. Um die Anwohner bei dieser Laubentsorgung zu unterstützen, werden durch die Stadtverwaltung deswegen ab sofort kostenlos Papiersäcke mit einem Fassungsvermögen von 120 Liter zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen: Wo gibt es die Säcke? größer als Größer als Zeichen Bauhof der Stadt, Galliner Straße 37, Montag - Freitag: 8 - 12 Uhr Stadthaus, Kirchplatz 1 (Zimmer 3, Zentrale): Montag: 9 - 12 Uhr

Dienstag: 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr

Mittwoch: 9 - 12 Uhr

Donnerstag: 9 - 12 Uhr

Freitag: 9 - 12 Uhr Bürgerhaus, Kirchplatz 6 (Zimmer 19, Frau Lemmermann): Montag: 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr

Dienstag: 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr

Mittwoch: 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr

Donnerstag: 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr

Freitag: 9 - 12 Uhr

Die gefüllten Papiersäcke können beim Bauhof der Stadt abgegeben werden. Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und am Sonnabend von 11 bis 12 Uhr. Darüber hinaus wurden schwerpunktmäßig folgende Straßen festgelegt, in denen ab dem 23. Oktober regelmäßig eine Abholung der gefüllten Laubsäcke angeboten wird:

Alte Straße

Altendorf

An den Behsen

An der Quöbbe

Kastanienweg

Lindenallee

Rudolf-Tarnow-Straße

Schwartower Straße



Die Abholung erfolgt laut Stadtverwaltung dann immer montags, in den frühen Morgenstunden. Deswegen die Bitte: „Stellen Sie die Säcke dementsprechend rechtzeitig vor ihren Grundstücken bereit.“

Laub ist nicht gleich Laub

Dabei wird hervorgehoben: „In die zur Verfügung gestellten Säcke soll ausschließlich Laub entsorgt werden, das von Bäumen anfällt, die auf öffentlichen Flächen stehen.“ Laub, das auf dem eigenen Grundstück anfällt, könne über die grüne Tonne entsorgt oder direkt bei den Wertstoffhöfen beziehungsweise Abgabestellen des Abfallwirtschaftsbetriebes Ludwigslust-Parchim (ALP) abgeliefert werden.

All diese Varianten sind dann allerdings mit Kosten verbunden. Deswegen machte sich schon vor einem Jahr Boizenburgs Bürgermeister Rico Reichelt Gedanken darüber, dass das Angebot der Stadt – damals eine Premiere – missbraucht werden könnten. Er hob hervor, dass man prüfen werde, um das Angebot gegebenenfalls anzupassen. Der Grundtenor der Boizenburger scheint dabei die Reglungen respektiert zu haben. So kommt es nun zur zweiten Auflage der Sackverteilung in Boizenburg, um das Laub zwar von der Straße, aber nicht in den Himmel zu blasen.