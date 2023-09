Grundschule „Ludwig Reinhard“ in Boizenburg 63 Abc-Schützen werden nach einer Kennenlernwoche eingeschult Von Tilo Röpcke | 02.09.2023, 17:49 Uhr Einschulungsfeier einmal ganz anders: Schulleiterin Petra Maschke fesselt ihre Abc-Schützen mit einer spannenden Geschichte. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Am Sonnabend konnten die Erstklässler der Grundschule „Ludwig Reinhard“ in Boizenburg feierlich in Zahrensdorf eingeschult werden. Bürgermeister Rico Reichelt zeigt sich optimistisch, dass die Festveranstaltung im kommenden Jahr in den Räumlichkeiten des neuen Grundschulzentrums stattfinden kann.