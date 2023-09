Mit Bildergalerie Besitz feiert ausgelassen und friedlich sein Erntefest Von Tilo Röpcke | 16.09.2023, 20:45 Uhr Beim Ernteumzug durch Besitz ist die Stimmung auf den bunt geschmückten Wagen schon früh auf dem Siedepunkt. Dazu haben wohl auch die vielen kleinen „Lustigmacher“ beigetragen. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Über viele Jahre hinweg wurde das Erntefest in der Gemeinde Besitz auf dem Dorfplatz gefeiert. Seit dem vergangenen Jahr dient nun eine alte und ungenutzte Halle der ehemaligen LPG als Partylocation. Auch am vergangenen Wochenende luden die Gemeinde und Sebastian Mundt zum zweitägigen bunten Treiben in die ausgediente Bergehalle am Rande des Dorfes Besitz.