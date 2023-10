Gaudi mitten in Boizenburg Bayerischer Abend im Frühstücks- und Kulturcafé „AbraKadabra“ begeistert Gäste Von Tilo Röpcke | 22.10.2023, 09:39 Uhr Beim ersten bayrischen Abend in Boizenburg konnten die Gäste nicht nur das dreigängige vegetarische Menü genießen, sondern wurden von den Protagonisten des Abends, Sascha Herchenbach und Mario Buck, auch kulturell bestens verwöhnt. Foto: Sascha Herchenbach up-down up-down

Lange hatten die beiden für Kunst und Kultur an der Elbe bekannten Boizenburger Sascha Herchenbach und Mario Buck am Konzept ihres bayerischen Abends getüftelt. Der große Aufwand sollte sich spätestens am frühen Sonnabendmorgen ausgezahlt haben. Erst dann verließen die letzten Gäste das Frühstücks- und Kulturcafé „AbraKadabra“.