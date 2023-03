Im Boizenburger Kino wird Madagaskar lebendig Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Kinderrechte Boizenburger Kino wird Schaufenster nach Madagaskar Von Sascha Nitsche | 29.03.2023, 14:40 Uhr

Antonia Michaelis ist Autorin, kommt aus MV und zeigt in Wort und Bild, was sie alles in dem ostafrikanischen Inselstaat erlebt hat.