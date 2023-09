In Zweedorf bei Schwanheide ist am Mittwochnachmittag ein PKW mit einem Traktor zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen stießen beide Fahrzeuge im Gegenverkehr zusammen, wobei der PKW gegen eine am Traktor angehängte Ackermaschine prallte. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 26-jährige PKW-Fahrer unter Drogen.