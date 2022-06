Auf dem Kulturschiff „Minna“ wird es rockig zugehen. FOTO: Sascha Nitsche up-down up-down Kultur im Hafen von Boizenburg Rockige Musik bringt das Schiff „Minna“ zum Schaukeln Von Sascha Nitsche | 29.06.2022, 11:14 Uhr

Am 2. Juli spielen die „Shrooms“ auf dem Kulturschiff auf. Bereits am 1. Juli gastiert dort das australisch-kanadische Duo „Flora Falls“. Auf „Ska im Park“ in Boizenburg können sich die Fans am 2. und 3. September freuen.