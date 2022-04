Dominik Schwab und sein Chef Michael Schilling sind stolz auf die First-Response-Gruppe des ASB. FOTO: Mayk Pohle Als erstes Team des ASB in MV Boizenburger helfen, wenn der Rettungswagen schon im Einsatz ist Von Mayk Pohle | 01.04.2022, 19:15 Uhr

Als erster in MV hat der ASB in Boizenburg ein First-Response-Team installiert, das ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen wird. Sie sind nun rund um die Uhr in Bereitschaft, um im Notfall Leben zu retten.