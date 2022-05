Besonders Schnelligkeit und Präzession waren beim CTIF-Wettkampf von Nöten. Auch die Jungen und Mädchen aus Zahrensdorf freuen sich, dass sie nun endlich wieder in den Leistungsvergleich mit anderen Wehren gehen können. FOTO: Tilo Röpcke Feuerwehrfest der Jugendwehren Volksfeststimmung beim Amtsausscheid in Schwanheide Von Tilo Röpcke | 07.05.2022, 17:00 Uhr

Nach zwei Jahren der Abstinenz konnte es nun endlich wieder losgehen. Die Jugendwehren des Amtsbereiches Boizenburg-Land traten am Sonnabend in Schwanheide in den fairen Wettstreit.