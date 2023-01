In Boizenburg wurde am Morgen eine 53-Jährige verletzt. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Unfall in Boizenburg 53-Jährige auf Supermarktparkplatz schwer verletzt Von Marco Dittmer | 12.01.2023, 13:54 Uhr

Auf einem Supermarktparkplatz in Boizenburg kam es am Morgen zu einem Unfall. Ein Autofahrer übersah eine Fußgängerin. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.