Der ehemalige Schüler Udo Behnke (links) und Bauleiter Manfred Hamdorf stellen sich den Fragen der Schüler der Klasse 7b und ihrer Klassenleiterin Ilka Röpcke. FOTO: Tilo Röpcke 50 Jahre Regionale Schule „Rudolf Tarnow“ Zeitzeugengespräche in Boizenburg Von Tilo Röpcke | 18.06.2022, 14:09 Uhr

Nach intensiven und langwierigen Vorbereitungen konnten in der vergangenen Woche mit Udo Behnke und Manfred Hamdorf zwei Zeitzeugen befragt werden, die sich noch genau an die Anfänge der heutigen Regionalen Schule in Boizenburg erinnern können.