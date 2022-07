Symbolfoto FOTO: Jörn Martens up-down up-down Stralsund Zweijährige und Mutter bei Auto-Unfall schwer verletzt Von Frank Liebetanz | 28.07.2022, 05:48 Uhr

Schwer verletzt worden sind ein zweijähriges Kind und seine Mutter bei einem Unfall am Nachmittag des 27. Juli. Beide und eine am Unfall beteiligte Frau wurden in Krankenhäuser gefahren.