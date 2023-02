Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Wohnhaus in Züssow brennt nieder Von dpa | 20.02.2023, 07:06 Uhr

Ein Wohnhaus in Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht zum Montag in Flammen aufgegangen.