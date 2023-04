Am Samstagabend wurden die Polizisten von Zeugen per Notruf zum Einsatzort gerufen. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Mann landet bei Fluchtversuch vor Polizei im Straßengraben Von dpa | 02.04.2023, 12:32 Uhr

Zeugen machten die Polizei per Notruf auf den vermutlich alkoholisierten Mann aufmerksam. In der Nähe von Warrenzin fuhr er beim Versuch, der Polizeikontrolle auszuweichen, in den Graben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.