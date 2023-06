Ein Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Waren an der Müritz Gasaustritt sorgt für Feuerwehr- und Polizeieinsatz Von Andreas Ohler | 03.06.2023, 08:47 Uhr

Ein Knall sowie starker Gasgeruch in einer Tierarztpraxis haben am Freitagabend einen Einsatz der Rettungskräfte in Waren an der Müritz ausgelöst.