Innerhalb weniger Minuten ging der Wagen komplett in Flammen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Foto: Michael Brockmöller up-down up-down Zwischen Röbel und Wittstock Autobahn voll gesperrt: VW brennt auf der A 19 komplett aus Von Michael Brockmöller | 16.02.2023, 19:59 Uhr

Am frühen Donnerstagabend bemerkten die Autoinsassen Rauchentwicklung am Fahrzeug. Nur wenige Minuten später stand der Wagen komplett in Flammen. Die Autobahn 19 in Richtung Berlin wurde vorübergehend komplett gesperrt.