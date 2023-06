Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Vor einer Woche niedergestochen: Syrer in kritischem Zustand Von dpa | 26.06.2023, 16:48 Uhr

Der vor einer Woche in einem Einkaufszentrum in Neubrandenburg niedergestochene Mann aus Syrien ist laut Polizei noch immer in kritischem Zustand.