Seit Monatsanfang kontrollieren die Beamten verstärkt die Beleuchtung von Fahrzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Stralsund. Bei den Kontrollen kämen oft aber auch ganz andere Gesetzes-Verstöße zutage.

Bei Grimmen ereignete sich gegen 3 Uhr am Montag ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 32-jähriger Skoda-Fahrer leicht verletzte. Das Auto kam der Polizei zufolge nach links von der Fahrbahn ab, es überschlug sich mehrfach. Der Mann hatte einen Atemalkohol-Wert von fast 1,7 Promille. Zudem war der Drogentest positiv. Der Fahrer kam zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, der Führerschein ist auch erstmal weg. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

Insgesamt sieben Ordnungswidrigkeiten-Verfahren leitete die Polizei gegen sechs Männer und eine Frau ein, bei denen der Verdacht besteht, dass sie ein Kraftfahrzeug alkoholisiert oder unter Drogen gesteuert haben. Bei Tribsees stoppten die Grimmener Beamten am Freitagabend gegen 21 Uhr einen 51-Jährigen, der mit einem VW und 0,7 Promille unterwegs war. Gegen 22 Uhr reagierte bei einem 33-jährigen VW-Fahrer der Drogentest positiv auf Amphetamin.

In Stralsund kontrollierten die Beamten am Montag gegen 1.15 Uhr eine 23-Jährige mit ihrem Jeep. Auch sie war mit 0,6 Promille unterwegs. Die Bergener Polizei hatte es in Putbus am Sonnabend gegen 1 Uhr mit einem 36-jährigen Nissan-Fahrer zu tun - ein Promille. Am selben Tag schlug gegen 10 Uhr in Bergen ein Drogenvortest bei einem 26-jährigen VW-Fahrer positiv an. Der Vortest reagierte auf THC, Amphetamin und Kokain.

Außerdem hatten die Sassnitzer Beamten einen 20-Jährigen mit einem VW in der Kontrolle. Der junge Mann fuhr am Sonnabend gegen 1.15 Uhr ohne gültige Fahrerlaubnis, aber mit 0,6 Promille intus. Gegen 15.45 Uhr am Sonnabend ging den Beamten ein Skodafahrer bei Sagard ins Netz. Der Drogentest bei dem 20-Jährigen reagierte positiv auf THC. Und im Wagen fanden die Beamten ein so genanntes Butterfly-Messer. Das bedeutete eine gesonderte Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.