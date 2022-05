FOTO: Jannis Grosse/www.imago-images.de Güstrow Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen Von Verena Lukaschik | 29.05.2022, 18:02 Uhr

Nachdem ein Autofahrer am Sonnabend in die Goldberger Straße in Güstrow einbog, verursachte er einen Unfall mit zwei weiteren Fahrzeugen, die an einer Ampel auf Grün warteten. Auch Alkohol und Betäubungsmittel spielten hier eine Rolle.