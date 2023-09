Wie die Polizei mitteilt, ist es am Freitag um 10.17 Uhr auf der Zarow-Brücke zu einem Unfall gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 66-jähriger Renault-Fahrer die VG 52 aus Richtung Ueckermünde kommend in Richtung Altwigshagen. Auf der Zarow-Brücke kam er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Bauelement, prallte nach links ab, überschlug sich und stürzte in die Zarow.

Einsatzkräfte kamen in letzter Minute

Die Rettungskräfte trafen nur wenige Minuten nach dem Notruf am Unfallort ein und bargen den schwer verletzten Mann in letzter Minute aus dem sich im Wasser befindlichen Auto. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Strecke zwischenzeitlich voll gesperrt

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 33.000 Euro. Das Fahrzeug wurde aus dem Fluss geborgen. Die Kreisstraße wurde dafür zeitweise voll gesperrt.