Der Unfall ereignete sich auf der A19 in Fahrtrichtung Rostock. Unfall auf der A19 Transporter fährt bei Kavelstorf auf Lkw auf: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 09.02.2023, 07:51 Uhr

Auf der A19 Berlin-Rostock ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte am Morgen noch an.