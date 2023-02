Die Täter in Pritzwald stahlen Bargeld und Schmuck. Symbolfoto: Jochen Tack/imago/Archiv up-down up-down Anklam Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Pritzwald ein Von Anni Hintz | 22.02.2023, 13:30 Uhr

Am 21. Februar zwischen 7.20 und 16.45 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Pritzwald eingebrochen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.