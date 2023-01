Blaulicht Foto: dpa up-down up-down „Frischer Wind e.V.“ Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Kleingartenanlage in Rostock festgenommen Von Verena Lukaschik | 15.01.2023, 09:33 Uhr

Ein aufmerksamer Pächter einer Kleingartenanlage in Rostock meldete der Polizei am Samstagabend, dass sich unbefugte Personen in den Gärten aufhalten würden. Die Polizei stellte Einbrüche in mehrere Gartenblauben fest.