Stralsund Unfall mit Auto: Neunjähriger lebensgefährlich verletzt Von dpa | 23.05.2023, 20:01 Uhr

Am Dienstag ist es in Stralsund zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Junge lebensbedrohlich verletzt wurde. Er kam mit dem Hubschrauber in die Greifswalder Klinik.