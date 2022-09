Symbofoto Foto: Fabian Geier via www.imago-images.de up-down up-down Stralsund Katze stößt Kerze um – Nach Feuer kommen Besitzer bei Bekannten unter Von Frank Liebetanz | 26.09.2022, 12:21 Uhr

Eine Katze soll eine Kerze umgestoßen und damit in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund eine Wohnung in Brand gesetzt haben. Sie ist derzeit nicht zu nutzen.