Bamberg, Deutschland 03. Dezember 2022: Themenbilder - Symbolbilder - Polizei Blaulicht - 2022 Ein Einsatzfahrzeug der P Brennender Kinderwagen in Rostock Stadt und Polizeipräsidium ziehen erste Bilanz zur Silversternacht und | 01.01.2023, 09:36 Uhr | Update vor 42 Min. Von Aline Farbacher Amelie Uding | 01.01.2023, 09:36 Uhr | Update vor 42 Min.

In der Silvesternacht zählte das Polizeipräsidium Rostock mehrere Einsätze wegen Pyrotechnik, Bränden und Körperverletzungen. So wurde etwa ein Kinderwagen in einem Rostocker Hochhaus angezündet.