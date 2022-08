Schwerer Sportbootunfall auf dem Ribnitzer See FOTO: Stefan Tretropp up-down up-down Ribnitz-Damgarten Frau verunglückt bei schwerem Sportboot-Unfall auf dem Ribnitzer See Von Frank Liebetanz | 17.08.2022, 05:18 Uhr

Bei einem Sportboot-Unfall auf dem Ribnitzer See in Ribnitz-Damgarten ist am Abend des Dienstags, 16. August, eine 66-jährige Frau tödlich verunglückt. Acht weitere Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht