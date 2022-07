Die Polizei ermittelt nach Schmierereien an jüdischer Gedenktafel in Pasewalk. FOTO: Fabian Strauch/dpa (Symbolbild) up-down up-down Pasewalk Unbekannte beschmieren jüdische Gedenktafel Von Franca Niendorf | 04.07.2022, 06:04 Uhr

Die Polizei in Pasewalk entdeckt die Schmiererei in der Nacht zu Montag. Jetzt ermittelt sie in dem Fall und sucht Zeugen.