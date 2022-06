Blaulicht FOTO: Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de Brüel Sack mit gepressten Pfandflaschen brennt am Supermarkt Von Frank Liebetanz | 22.06.2022, 12:20 Uhr

An der Außenfassade eines Discountmarktes in Brüel ist am späten Abend des 21. Juni ein großer Sack mit gepressten Kunststoffpfandflaschen in Brand geraten.