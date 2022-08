Krankenwagen FOTO: dpa-Zentralbild up-down up-down Unfall in Schwerin 19-Jähriger Radfahrer nach Kollision mit einem Auto lebensbedrohlich verletzt Von Verena Lukaschik | 06.08.2022, 09:23 Uhr

Am späten Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, kam es in Schwerin in der Ludwigsluster Chaussee zu einem schweren Unfall an der Kreuzung zur Karl-Marx-Allee. Ein 19-Jähriger Radfahrer kollidierte mit einem Auto und wurde lebensbedrohlich verletzt.