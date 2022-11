Zwei Männer haben am Abend des Dienstags, 15. November, gegen 19.30 Uhr vermutlich eine so genannte Fontäne am Rathaus in Anklam gezündet. Rauch löste die Brandmeldeanlage aus, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei wurden alarmiert. Ruß hat der Polizei zufolge einen Schaden von etwa 100 Euro verursacht.

Kräfte des Kriminaldauerdienstes, die gerade zum Tatort fuhren, stellten die beiden flüchtenden Männer. Die Kripo-Beamten fanden bei ihnen weitere Pyrotechnik. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Die Feuerwerkskörper sind in Deutschland nicht zu kaufen und bedürfen einer Erlaubnis. Einer der beiden muss deshalb mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen.