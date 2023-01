Bamberg, Deutschland 03. Dezember 2022: Themenbilder - Symbolbilder - Polizei Blaulicht - 2022 Ein Einsatzfahrzeug der P Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Vom beschädigten Rathaus bis zum brennenden Kinderwagen Polizeipräsidium zieht vorläufige Bilanz zur Silversternacht Von Amelie Uding | 01.01.2023, 09:36 Uhr

In der Silvesternacht zählte das Polizeipräsidium Rostock mehrere Einsätze wegen Pyrotechnik, Bränden und Körperverletzungen in Mecklenburg. So wurden etwa das Rathaus in Grabow beschädigt und ein Kinderwagen in einem Rostocker Hochhaus angezündet.