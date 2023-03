Symbnolbild Foto: Christiane Großmann/Archiv up-down up-down Neubrandenburg Polizei vereitelt Einbruch in Wertstoffhof Von Frank Liebetanz | 13.03.2023, 13:05 Uhr

Zwei Einbrecher hat die Polizei am Wertstoffhof in Neunbrandenburg geschnappt. In den Wohnungen wurden Beamte ebenfalls fündig.