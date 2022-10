Themenbild Foto: Imago/Tim Oelbermann up-down up-down Ferdinandshof Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten Von Frank Liebetanz | 27.10.2022, 05:17 Uhr

Die Polizei sucht einen jungen Mann oder Jugendlichen, der in Ferdinandshof an einem Baum exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen hat und dann Kinder auf einem Spielplatz ansprach.