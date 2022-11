Symbolbild Foto: Michael Hehmann up-down up-down Trassenheide auf Usedom Polizei erwischt einen Einbrecher vor Ort Von Frank Liebetanz | 28.11.2022, 06:22 Uhr

Ein Einbrecher ist am Wochenende in drei Ferienhäuser in Trassenheide eingebrochen. Er hatte mit einem Stein Scheiben eingeworfen. Auf kuriose Weise hat die Polizei den Täter geschnappt.