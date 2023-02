Das sichergestellte Entenhäuschen. Die Polizei Anklam sucht den Besitzer. Foto: Polizeiinspektion Anklam up-down up-down Anklam Polizei sucht Besitzer von Entenhäuschen Von Anni Hintz | 22.02.2023, 12:19 Uhr

Die Polizei sucht den Besitzer eines Entenhäuschens. Dieses hatten Einsatzkräfte am 16. Februar um 22:50 bei der Kontrolle eines 41-jährigen Mannes in der Leipziger Allee in Anklam festgestellt.