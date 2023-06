Aufgrund eines technischen Defekts lief das Boot im Plauer See mit Wasser voll. Foto: Michael Brockmöller up-down up-down Suckow Auf dem Plauer See: Kajütboot drohte nach Wassereinbruch zu sinken Von Michael Brockmöller | 09.06.2023, 13:14 Uhr

Der Feuerwehr gelang es das Boot abzupumpen und an Land zu holen. Die Wasserschutzpolizei Plau am See hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.