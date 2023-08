Wie die Polizei mitteilt, ist es in Neustrelitz zu einem Diebstahl gekommen. Eine Familie hatte sich für mehrere Tage ein Hausfloß gemietet und während dieses Ausflugs ihr Wohnmobil auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz auf dem Marina-Gelände in der Zierker Nebenstraße in Neustrelitz abgestellt.

Eigner von Parkplatz informierte Familie

Dem Eigner fiel am Donnerstag auf, dass das Wohnmobil nicht mehr auf seinem Platz stand, wohl wissend, dass sich die Familie noch auf ihrer Floßfahrt befand. Eine telefonische Rückfrage bei den Geschädigten bestätigte den Verdacht des Diebstahls.

Eine Zeugin hatte beobachtet, dass das Wohnmobil am Mittwoch in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr vom Hof der Marina gefahren wurde. Fahrer sei ein junger Mann gewesen.

Wer kann Angaben zu der Tat machen?

Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen 23 Jahre alten, silberfarbenen VW Multivan. Auf halber Höhe befinden sich um das gesamte Fahrzeug schwarze Streifen mit darin enthaltenen weißen Vierecken. Der Multivan hatte das Kennzeichen (für Oschatz) und einen Wert von etwa 15.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neustrelitz, Telefon 0 39 81 / 25 82 24, zu melden.