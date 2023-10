Am Freitag habe eine Zeugin der Polizei mitgeteilt, dass zwei Männer mit einer Pistole unterwegs seien und auch schon geschossen hätten, teilte die Polizei am Montag mit. Neben Männern, die der Beschreibung entsprochen hätten, habe die Polizei auch den 14 Jahre alten afghanischen Zeugen angetroffen. Seinen Angaben zufolge sei er von einem der beiden mit einer Pistole bedroht und ausländerfeindlich beleidigt worden. Darüber hinaus habe der Mann in die Luft geschossen.

Bei den 26 und 45 Jahre alten Tatverdächtigen fand die Polizei nach eigenen Angaben eine Schreckschusswaffe. Beide dürften diese nicht mit sich führen. Sie wurde zusammen mit knapp 100 Patronen beschlagnahmt. Gegen beide werde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen den 45-Jährigen zusätzlich wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Zu den Vorwürfen äußerten sich beide laut Polizei nicht.