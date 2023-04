Polizistin mit Handschellen Foto: Marius Bulling up-down up-down Angreifer flüchtete Messerangriff in Neubrandenburg: Polizei stoppt Tatverdächtigen mithilfe von Zeugen Von Katrin Glüsenkamp | 22.04.2023, 09:38 Uhr

Am Freitagabend kam es in Neubrandenburg in der Warliner Straße zu einem Messerangriff. Die Polizei konnte mithilfe von Zeugen einen Tatverdächtigen stoppen.