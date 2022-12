Kurz nach Mitternacht wollten Polizeibeamte aus Grimmen am Dienstag einen Audi A6 kontrollieren. Dieser kam aus Richtung B105 und fuhr in Richtung Wüstenfelde. Als der Fahrer merkte, dass die Beamten ihm folgten und kontrollieren wollten, versuchte er zu flüchten. In einer Kurve kam sein Wagen nach links von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum Stehen. Der Mann flüchtete zu Fuß weiter.

Mehrere Streifenwagen aus benachbarten Revieren und ein Diensthund suchten nach dem Mann, fanden ihn aber nicht. Das Auto war weder zugelassen noch versichert, die Kennzeichen waren gefälscht. Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren und ermittelt. Anzeigen wurden unter anderem aufgenommen wegen des Verdachts der Unfallflucht, des Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung.