Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Glätteunfall bei Neustadt-Glewe Lkw rutscht auf der A24 in den Graben - Autobahn voll gesperrt Von Katrin Glüsenkamp | 11.03.2023, 09:44 Uhr

Auf der A24 in Richtung Hamburg ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden.