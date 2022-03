Blaulicht FOTO: Carsten Rehder Schwerin Lenin-Denkmal beschmiert: Staatsschutz ermittelt Von dpa | 30.03.2022, 17:36 Uhr | Update vor 9 Std.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Schwerin ermittelt nach Schmierereien in Schwerin und Boizenburg. In beiden Fällen werde wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Volksverhetzung ermittelt, teilte die Polizeiinspektion Rostock am Mittwoch mit.