Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sind auf der Bundesstraße 104 bei Teterow (Landkreis Rostock) vier Menschen verletzt worden. Eine 56-jährige Autofahrerin fuhr am Montagmittag Richtung Güstrow und kam aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort stieß ihr Wagen mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen.

Weiterlesen: Toter im Brenzer Kanal: Polizei gibt erste Obduktionsergebnisse bekannt

Bundesstraße mehrere Stunden gesperrt

In den Autos wurden vier Menschen, darunter die Unfallverursacherin, so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Bundesstraße war drei Stunden lang zur Bergung der Verletzten und der drei Autowracks in beiden Richtungen gesperrt. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache herausfinden. Der Schaden wurde auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.