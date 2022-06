FOTO: Tobias Hase up-down up-down Fahrradanhänger Plate Kleinkind im Fahrradanhänger verunglückt Von Frank Liebetanz | 23.06.2022, 12:43 Uhr

In Plate ist ein einjähriger Junge am 21. Juni in einem Fahrradanhänger verunglückt und leicht verletzt worden.